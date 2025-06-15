22 июня красноярцы зажгут свечи памяти

22 июня, в День памяти и скорби, в Красноярске пройдет традиционная акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». Мероприятие состоится у Мемориала Победы, расположенного по адресу: улица Дудинская, 2А.
В этом году каждый житель города сможет внести частицу своей памяти, присвоив имя фронтовика, воевавшего в Великую Отечественную войну, одной из свечей, которые затем выложатся в единую композицию, символизирующую победу и память о тех, кто не вернулся с полей сражений.
Место проведения: площадь перед музеем «Мемориал Победы» на Дудинской улице, 2А. Регистрация участников и получение свечей начнется в 18:00 и продлится до 19:30 начало основного мероприятия в 20:00, завершение в 21:00 Принять участие в акции с именными свечами можно, записавшись до 18 июня.
Как ранее писал «МК в Красноярске», директор молодёжного военно-спортивного центра «Патриот» Роман Данилов отметил, что в этом году, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стремятся сделать акцию особенно значимой. Впервые акция пройдет под музыкальное сопровождение красноярского камерного оркестра под руководством Михаила Бенюмова. Присоединяйтесь к действию, чтобы отдать дань памяти нашим героям и почтить подвиг советского народа в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.