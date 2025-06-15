22 июня красноярцы зажгут свечи памяти

В этом году каждый житель города сможет внести частицу своей памяти, присвоив имя фронтовика, воевавшего в Великую Отечественную войну, одной из свечей, которые затем выложатся в единую композицию, символизирующую победу и память о тех, кто не вернулся с полей сражений.