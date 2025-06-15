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Движение большегрузов в Башкирии ограничено в связи с жарой

Движение большегрузов в Башкирии ограничено в связи с жарой.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше +32 градусов временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.

Напомним, эта мера предусмотрена на период с 1 июня по 31 августа 2025 года соответствующим постановлением республиканского правительства от 27 февраля 2025 года.