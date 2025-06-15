Движение большегрузов в Башкирии ограничено в связи с жарой.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше +32 градусов временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием.