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В Ростовской области наблюдается напряженная ситуация по бешенству

В донском регионе используют специальную вакцину против бешенства у диких животных.

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Специалисты Управлении ветеринарии Ростовской области считают ситуацию по бешенству в регионе напряженной. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».

«Эпизоотическая ситуация на территории Ростовской области по бешенству сегодня складывается как напряженная за счет сохранения возбудителя в дикой фауне. Бешенство является природно-очаговым заболеванием, в связи с этим прогноз по эпизоотической ситуации — умеренно напряженный», — рассказали в ведомстве.

В 2024-м было зафиксировано 11 случаев заболевания бешенством, в то время как в 2023-м их было семь. Зараженными оказывались кошки, собаки, лисы, шакалы и барсуки.

Для профилактики смертельно опасного вируса в Ростовской области раскладывается специальная вакцина. Она представляет собой брикет с приманкой, внутри которой находится препарат. В прошлом году специалисты разложили более 1,2 миллиона доз вакцины, в 2025-м планируется скормить животным примерно столько же брикетов.