В Ростовской области наблюдается напряженная ситуация по бешенству

«Эпизоотическая ситуация на территории Ростовской области по бешенству сегодня складывается как напряженная за счет сохранения возбудителя в дикой фауне. Бешенство является природно-очаговым заболеванием, в связи с этим прогноз по эпизоотической ситуации — умеренно напряженный», — рассказали в ведомстве.