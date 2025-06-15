В Ростовской области наблюдается напряженная ситуация по бешенству

Специалисты Управлении ветеринарии Ростовской области считают ситуацию по бешенству в регионе напряженной. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».
«Эпизоотическая ситуация на территории Ростовской области по бешенству сегодня складывается как напряженная за счет сохранения возбудителя в дикой фауне. Бешенство является природно-очаговым заболеванием, в связи с этим прогноз по эпизоотической ситуации — умеренно напряженный», — рассказали в ведомстве.
В 2024-м было зафиксировано 11 случаев заболевания бешенством, в то время как в 2023-м их было семь. Зараженными оказывались кошки, собаки, лисы, шакалы и барсуки.
Для профилактики смертельно опасного вируса в Ростовской области раскладывается специальная вакцина. Она представляет собой брикет с приманкой, внутри которой находится препарат. В прошлом году специалисты разложили более 1,2 миллиона доз вакцины, в 2025-м планируется скормить животным примерно столько же брикетов.