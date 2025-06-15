Придумывают «российскую географию»: как обманывают покупателей при продаже ягод

В среднем цены на фрукты и ягоды увеличились на 26 процентов. По итогам мая стоимость клубники выросла на 55 процентов, черешни — на 14. По словам экономиста, кандидата экономических наук, сотрудника крупной консалтинговой компании Александра Цапликова, винить в повышении цен майские морозы не стоит — от них та же клубника пострадала меньше всего, кроме того, большая часть продукции привозится из стран ближнего зарубежья.