Красноярский зоопарк стал площадкой для съемки телепередачи

Камеры оператора поймали на пленку более полусотни историй и сюжетов о животных и сотрудниках парка. Осенью 2025 года телезрители увидят эти сюжеты в эфире телеканала «Культура» в четырнадцати эпизодах цикла «Диалоги о животных».