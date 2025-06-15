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Красноярский зоопарк стал площадкой для съемки телепередачи

В последнее время в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» кипела работа.

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В последнее время в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» кипела работа.

Три недели на территории парка велась съемка научно-популярной программы «Диалоги о животных» — культового проекта отечественного телевидения, ведущего Ивана Затевахина.

Телезрителям «Диалогов о животных» хорошо известен ведущий Иван Затевахин — учёный-зоолог, писатель и телеведущий, увлеченно рассказывающий о животном мире России и зарубежных стран. Каждая передача открывает зрителю дверь в загадочную жизнь диких существ, делая научную информацию доступной и увлекательной.

Приезд съемочной группы телеканала «Культура» в «Роев ручей» стал большим событием для парка и города. Выбор в пользу «Роева ручья» свидетельствует о признании вклада зоопарка в дело просвещения и сохранения животного разнообразия.

Камеры оператора поймали на пленку более полусотни историй и сюжетов о животных и сотрудниках парка. Осенью 2025 года телезрители увидят эти сюжеты в эфире телеканала «Культура» в четырнадцати эпизодах цикла «Диалоги о животных».

Как ранее писал «МК в Красноярске», медвежонок с острова Врангеля стал символом зоопарка «Роев ручей» в Красноярске. Когда-то истощенного мишку забрали сотрудники, сейчас этот пушистый красавец является всеобщим любимцем.