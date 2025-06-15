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В Самаре 59% жителей считают, что сбережения можно хранить в рублях

Значительная доля самарцев уверена, что сбережения можно хранить в рублях.

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Значительная доля самарцев уверена, что сбережения можно хранить в рублях. Анализ на тему провел портал SuperJob.

При исследовании выяснилось, что 59% горожан уверены в том, что свои сбережения можно хранить в рублях. 35% проголосовали за доллар, 25% за евро.

Если говорить о мужчинах и женщинах, то первые больше уверены в надежности валюты, а вторых — в рубле.

А вот жители областной столицы от 35 до 45 лет и вовсе выбирают юань.

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