В Самаре 59% жителей считают, что сбережения можно хранить в рублях

Значительная доля самарцев уверена, что сбережения можно хранить в рублях. Анализ на тему провел портал SuperJob.
При исследовании выяснилось, что 59% горожан уверены в том, что свои сбережения можно хранить в рублях. 35% проголосовали за доллар, 25% за евро.
Если говорить о мужчинах и женщинах, то первые больше уверены в надежности валюты, а вторых — в рубле.
А вот жители областной столицы от 35 до 45 лет и вовсе выбирают юань.
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