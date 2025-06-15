Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей

«Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества: при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными — в кавычках — внедрять в сознание народов Российской Федерации эти идейки западного мейнстрима. Вот я тогда начал об этом говорить. Не потому, что решил с кем-то поспорить, а для того, чтобы воспрепятствовать развалу российской государственности изнутри», — сказал Путин в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.