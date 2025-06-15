Кишинев превращается в пустыню: В столице вырубают здоровые деревья, чтобы на их месте построить высотки

Примэрия Кишинёва, в свою очередь, заявила, что вырубка деревьев производится на законных основаниях и с разрешения Агентства окружающей среды. По словам её представителей, ликвидируют только больные или старые деревья с признаками деградации, что якобы необходимо для безопасности граждан.