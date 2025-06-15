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Кишинев превращается в пустыню: В столице вырубают здоровые деревья, чтобы на их месте построить высотки

Эколог выразил обеспокоенность из-за «безумия городских властей».

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Источник: Комсомольская правда

Эколог Илья Тромбицкий рассказал, что в столичном секторе Ботаника продолжается вырубка здоровых деревьев.

Он привёл в пример спиленный платан на бульваре Дачия.

Тромбицкий выразил обеспокоенность из-за «безумия городских властей».

Примэрия Кишинёва, в свою очередь, заявила, что вырубка деревьев производится на законных основаниях и с разрешения Агентства окружающей среды. По словам её представителей, ликвидируют только больные или старые деревья с признаками деградации, что якобы необходимо для безопасности граждан.

Примэрия призвала «не манипулировать общественным мнением» и пообещала высадить новые деревья взамен спиленных.

Кстати, пострадали не только деревья на Ботанике. Вырубка проходит во всех районах столицы. Например, перед Институтом биологии на Академической 1 уничтожают 30-летний парк. Ранее Тромбицкий заявлял, что здоровые деревья рубят под будущее строительство, о чём экологу сообщили рабочие, пишет gagauznewsmd.

Здесь был платан, здоровый. Фото: Илья Тромбицкий Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Здесь был платан, здоровый. Фото: Илья Тромбицкий.

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