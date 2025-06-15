Кишинев превращается в пустыню: В столице вырубают здоровые деревья, чтобы на их месте построить высотки

Эколог Илья Тромбицкий рассказал, что в столичном секторе Ботаника продолжается вырубка здоровых деревьев.
Он привёл в пример спиленный платан на бульваре Дачия.
Тромбицкий выразил обеспокоенность из-за «безумия городских властей».
Примэрия Кишинёва, в свою очередь, заявила, что вырубка деревьев производится на законных основаниях и с разрешения Агентства окружающей среды. По словам её представителей, ликвидируют только больные или старые деревья с признаками деградации, что якобы необходимо для безопасности граждан.
Примэрия призвала «не манипулировать общественным мнением» и пообещала высадить новые деревья взамен спиленных.
Кстати, пострадали не только деревья на Ботанике. Вырубка проходит во всех районах столицы. Например, перед Институтом биологии на Академической 1 уничтожают 30-летний парк. Ранее Тромбицкий заявлял, что здоровые деревья рубят под будущее строительство, о чём экологу сообщили рабочие, пишет gagauznewsmd.
Здесь был платан, здоровый. Фото: Илья Тромбицкий Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Здесь был платан, здоровый. Фото: Илья Тромбицкий.
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