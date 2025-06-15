Отец Фриске — о смерти дочери: Боль не утихает и с годами становится больше

— Мы часто с журналистами общаемся. Раньше чаще звонили. Сейчас тоже звонят, когда выходят какие-то статьи об этом субъекте (Шепелеве — прим. «ВМ»). Они начинают меня спрашивать, а я-то откуда знаю? Где он там, что он там? Единственное — мальчика (внука Платона — прим. «ВМ») не вижу. Но надеюсь, что со временем он тоже появится. А нет — значит богу так угодно.