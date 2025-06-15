Отец Фриске — о смерти дочери: Боль не утихает и с годами становится больше

Со дня смерти известной певицы Жанны Фриске прошло ровно десять лет. Ее семья приехала на могилу звезды на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить ее память. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось немного пообщаться с отцом ушедшей из жизни артистки Владимиром Копыловым.
— Владимир Борисович, как пережить потерю?
— Потеря будет всегда присутствовать. Она никуда не уходит. Не знаю что посоветовать. Как-то переживать.
— Спустя 10 лет боль не утихает?
— Боль не утихает. Как была, так и есть. И, мне кажется, с годами становится еще больше.
Близкие звезды планируют что-то изменить в памятнике на ее могиле. Отвечая на вопрос о помощи со стороны телеведущего Дмитрия Шепелева, Владимир Копылов заявил, что «не хочет его видеть и ничего о нем слышать».
— Мы часто с журналистами общаемся. Раньше чаще звонили. Сейчас тоже звонят, когда выходят какие-то статьи об этом субъекте (Шепелеве — прим. «ВМ»). Они начинают меня спрашивать, а я-то откуда знаю? Где он там, что он там? Единственное — мальчика (внука Платона — прим. «ВМ») не вижу. Но надеюсь, что со временем он тоже появится. А нет — значит богу так угодно.
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Напомним, Дмитрий Шепелев запретил семье Фриске общаться с сыном Платоном. Он обвинил отца звезды в нападении, а также признался, что боится потерять сына: якобы бабушка и дедушка мальчика требуют, чтобы он жил с ними, и на самом деле хотят не видеть внука, а «отстранить от отца мальчика, который остался без мамы». Родители звезды неоднократно опровергали подобные заявления: они считают, что их попросту лишили любой возможности видеться с внуком.
Жанна Фриске скончалась после нескольких лет борьбы с глиобластомой — неоперабельной опухолью головного мозга. Как певица жила последние годы и какие скандалы разгорелись после ее смерти — в материале «Вечерней Москвы».