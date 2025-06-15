Умер кандидат технических наук Жаксылык Жангазиев

«Руководство и коллектив министерства энергетики Республики Казахстан с глубокой скорбью восприняли печальную весть о безвременной кончине видного общественного деятеля, кандидата технических наук, опытного руководителя, Почетного гражданина Мангистауской области, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны — Жангазиева Жаксылыка Смагуловича», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, получив образование инженера-нефтяника, он посвятил свою жизнь развитию нефтегазового сектора Мангистауской области.
В 1996—1999 годах Жаксылык Жангазиев возглавлял АО «Өзенмұнайгаз», внес значительный вклад в модернизацию компании и реализацию ключевых проектов. Впоследствии активно участвовал в работе структур АО «НК “КазМунайГаз”, АО “КазТрансГаз” и ТОО “Казактурикмунай”.
За годы своей трудовой деятельности Жангазиев был награжден государственными наградами, в том числе орденами «Құрмет» и «Барыс» III степени.
«Светлый образ Жаксылыка Смагуловича навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, работал с ним, был его учеником, другом и современником. Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного», — заключили в минэнерго.