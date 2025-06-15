Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения

«Мы говорили о запрете пропаганды — и всё, но ни о каком запрете нетрадиционных отношений* мы никогда не говорили. Более того, мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.