Путин заявил, что в России не запрещали нетрадиционные отношения

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские власти никогда не говорили о запрете нетрадиционных отношений*, потому что исходят из того, что все люди должны быть равны — речь идет о запрете пропаганды среди несовершеннолетних, потому что нельзя агрессивно влиять на их не сформировавшееся сознание, заявил президент РФ Владимир Путин.
Таким образом он ответил на вопрос, почему Россия заговорила о защите традиционных ценностей еще тогда, когда в западном мейнстриме было иное.
«Мы говорили о запрете пропаганды — и всё, но ни о каком запрете нетрадиционных отношений* мы никогда не говорили. Более того, мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.
Глава государства подчеркнул, что «нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым».
«Мы не говорили о запрете этих отношений, мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но что касается молодых людей, не сформировавшихся еще окончательно, то я исходил из того — и поддержал тех депутатов, тогда это были депутаты заксобрания Петербурга», — также отметил президент.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.