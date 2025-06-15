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В Самарской области проходит Кубок России по вингфойлингу

В Тольятти на базе одного из яхт-клубов проходит Кубок России по парусному спорту.

Как создавалась новая Россия

В Тольятти на базе одного из яхт-клубов проходит Кубок России по парусному спорту. Класс — «доска с крылом». Об этом стало известно от минспорта региона.

Это первые соревнования такого уровня в истории дисциплины.

Участники состязаний должны будут противостоять ветру и волнам на территории Куйбышевского водохранилища.

Вингфойлинг — водный вид спорта. Его основная особенность — использование ветра для скольжения над водой. Спортсмены приходят в вингфойлинг из виндсерфинга и кайтсерфинга. А кто-то обучается новому виду спорта с нуля.

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