Практика не дается: в МВД задумались о том, как улучшить обучение в автошколах

Эти цифры, озвучил начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на заседании правительственной комиссии, пишет «Минск Новости».
По словам Ротченкова, уровень знаний и навыков у кандидатов в водители «оставляет желать лучшего». При этом автошколы также становятся объектом критики: их выпускники жалуются на низкое качество обучения.
В МВД считают, что ситуация требует оперативных мер. Среди предложений — закрепить перечень оснований для приостановки или отмены действия сертификата учебной организации, а также изменить единые программы подготовки водителей. В частности, предлагается увеличить количество часов вождения с 50 до 70 и активнее использовать обучающие тренажеры.
Напомним, с 8 апреля уже вступили в силу новые правила приема экзаменов:
- обладатели категории B теперь сдают на категорию C только в реальных дорожных условиях, без этапа на автодроме;
- при получении категории D экзамен также проводится исключительно в условиях движения в населенном пункте;
- после окончания срока лишения прав экзамен по вождению категории B принимается исключительно в условиях дорожного движения, автодром исключен. Теоретическое испытание остается.