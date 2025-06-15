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Практика не дается: в МВД задумались о том, как улучшить обучение в автошколах

В 2024 году только 35% кандидатов в водители в Беларуси сдали практический экзамен с первой попытки. Сдачу теории с первого осилили 58%.

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Эти цифры, озвучил начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков на заседании правительственной комиссии, пишет «Минск Новости».

По словам Ротченкова, уровень знаний и навыков у кандидатов в водители «оставляет желать лучшего». При этом автошколы также становятся объектом критики: их выпускники жалуются на низкое качество обучения.

В МВД считают, что ситуация требует оперативных мер. Среди предложений — закрепить перечень оснований для приостановки или отмены действия сертификата учебной организации, а также изменить единые программы подготовки водителей. В частности, предлагается увеличить количество часов вождения с 50 до 70 и активнее использовать обучающие тренажеры.

Напомним, с 8 апреля уже вступили в силу новые правила приема экзаменов:

  • обладатели категории B теперь сдают на категорию C только в реальных дорожных условиях, без этапа на автодроме;
  • при получении категории D экзамен также проводится исключительно в условиях движения в населенном пункте;
  • после окончания срока лишения прав экзамен по вождению категории B принимается исключительно в условиях дорожного движения, автодром исключен. Теоретическое испытание остается.