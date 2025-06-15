Практика не дается: в МВД задумались о том, как улучшить обучение в автошколах

В МВД считают, что ситуация требует оперативных мер. Среди предложений — закрепить перечень оснований для приостановки или отмены действия сертификата учебной организации, а также изменить единые программы подготовки водителей. В частности, предлагается увеличить количество часов вождения с 50 до 70 и активнее использовать обучающие тренажеры.