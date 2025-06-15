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В Ростовской области за сутки потушили девять техногенных пожаров

В донском регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность.

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Источник: Комсомольская правда

За сутки 14 июня пожарно-спасательные подразделения потушили 9 техногенных пожаров и столько же загораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ростовской области.

Всего в ликвидации чрезвычайных происшествий было задействовано 244 спасателя и 61 единица техники. В частности, они привлекались для устранения последствий семи ДТП.

По данным Росгидромета, 15 и 16 июня в отдельных районах Ростовской области и в донской столице ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В связи с этим сотрудники МЧС просят жителей не разводить костры, не бросать в лесу спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш. В случае возгорания нужно вызвать пожарных по номерам: с мобильного «101», со стационарного «01».