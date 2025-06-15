В Ростовской области за сутки потушили девять техногенных пожаров

По данным Росгидромета, 15 и 16 июня в отдельных районах Ростовской области и в донской столице ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В связи с этим сотрудники МЧС просят жителей не разводить костры, не бросать в лесу спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш. В случае возгорания нужно вызвать пожарных по номерам: с мобильного «101», со стационарного «01».