Красноярцев предупредили о штормовой погоде

В ближайшее время жители юга и центра Красноярского края могут испытать на себе влияние разгулявшейся стихии.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по краю, в последующие сутки 16 июня в ряде районов региона ожидаются сильные осадки, грозы, крупные градины и порывистый ветер со скоростью до 25 метров в секунду.
Спасатели предупреждают жителей региона о возможной опасности и рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости.
Если выйти на улицу необходимо соблюдать осторожность: обходить стороной высокие деревья, рекламные щиты, электрические опоры и крыши домов, не ставить автомобили рядом с потенциально опасными объектами.
Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой неприятные последствия, включая падения деревьев, поломку рекламных конструкций и повреждение линий электропередач. Будущим мамам, семьям с малышами и пожилым людям советуют оставаться дома и внимательно отслеживать обновления прогноза погоды.
Как ранее писал «МК в Красноярске», диетолог рассказал, что нужно есть в жаркую погоду.