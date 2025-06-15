В Перми в акватории Камы прошел фестиваль водных видов спорта

Перед зрителями, собравшимися на набережной, прошла гонка лодок класса «Дракон». Около двухсот человек приняли участие в костюмированном заплыве на сап-досках. Затем состоялись показательные выступления аквабайкеров — в эти дни в Перми проходит 1 этап чемпионата России по этому виду спорта. Большой интерес вызвали гонки на водных болидах и состязания по гидрофлаю.