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В Перми в акватории Камы прошел фестиваль водных видов спорта

В уникальном пермском фестивале на воде приняли участие как профессионалы, так и любители.

Как создавалась новая Россия

В уникальном пермском фестивале на воде приняли участие как профессионалы, так и любители. Они представили все виды спорта, которые можно продемонстрировать на Каме.

Перед зрителями, собравшимися на набережной, прошла гонка лодок класса «Дракон». Около двухсот человек приняли участие в костюмированном заплыве на сап-досках. Затем состоялись показательные выступления аквабайкеров — в эти дни в Перми проходит 1 этап чемпионата России по этому виду спорта. Большой интерес вызвали гонки на водных болидах и состязания по гидрофлаю.

Уже поступило предложение сделать фестиваль традиционным.