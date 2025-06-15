Отец Фриске высказался о Шепелеве в годовщину смерти дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов открыто заявил, что ему совершенно неинтересен бывший супруг дочери Дмитрий Шепелев. Об этом в воскресенье, 15 июня, он сказал на панихиде по артистке.
По словам Копылова, он не хочет ни видеть его, ни слышать о нем.
— Мы часто с журналистами общаемся. Раньше чаще звонили. Сейчас тоже звонят, когда выходят какие-то статьи об этом субъекте (Шепелеве — прим. «ВМ»). Они начинают меня спрашивать, я говорю: я-то откуда знаю? Где он там, что он там? Единственное — мальчика (Платона — прим. «ВМ») не вижу. Но надеюсь, что со временем он тоже появится, — сказал Копылов.
Он также сообщил о планах внести изменения в памятник на могиле дочери, подчеркнув, что помощь со стороны экс-зятя в данном вопросе не ожидается.
Сестра певицы Наталья во время панихиды попросила журналистов оставить семью хотя бы на один день, чтобы дать время просто побыть на могиле.
— Пожалуйста, вы можете хотя бы один день нам дать просто побыть на могиле? — сказала она.
По словам отца Жанны Фриске, Шепелев в период лечения певицы «на коленях» умолял его отправить артистку в клинику для пациентов без надежды на выздоровление. Владимир Копылов подчеркнул, что тогда его дочь уже не могла самостоятельно ходить, поэтому она слышала слова своего супруга из другой комнаты.