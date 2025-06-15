«Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах

Бесплатные концерты «Любэ», Юлии Чичериной и Зары состоятся в Бресте 22 июня.
В Бресте в воскресенье, 22 июня, на бесплатных концертах выступят российские исполнители «Любэ», Юлия Чичерина и Зара.
В ночь на 22 июня в Брестской крепости состоится концерт-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Участниками концерта станут Николай Расторгуев и группа «Любэ», Зара, Денис Майданов, Владимир Гостюхин, Максим Дрозд. Арт-группа «Беларусы», Петр Захаров, Александра Гайдук и другие артисты.
Также 22 июня в Бресте в Парке культуры и отдыха в 17.00 часов пройдет концерт «Песни Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте выступят «Хор Турецкого», а специальным гостем станет шоу женских голосов Soprano. Вход на концерт бесплатный.
А в брестском торгово-развлекательном центре «Экватор» в этот день уже в 19.00 часов можно будет бесплатно пройти на концерт Юлии Чичериной. Также там выступят Никита Белько и группа «Мотор-роллер».
Между тем 15 июня президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи.