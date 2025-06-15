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«Не выше +16 градусов». Синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу

Синоптики сказали о похолодании в Беларуси из-за циклона со Скандинавии.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, что в Беларуси в ближайшие дни начнется похолодание, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, по данным прогнозных моделей в Беларуси до 18 июня погода будет по-летнему теплой, но с 19 июня опять начинается похолодание. Причиной этому станет то, что в тыл циклону, который смещается со Скандинавии на Волгу, в республику начнет поступать холодный воздух из приполярных областей Европы.

— Похолодает в среднем 3 — 5 градусов, — отметили в телеграм-канале.

После этого над территорией северной Европы установится антициклон. При этом антициклон усилит поступление жары в западную Европу, а в Беларусь, увы, из-за него станет поступать еще больше холодного воздуха с севера континента. Однако максимум адвекции будет проходить не через территорию Беларуси, а несколько восточнее — через западные регионы РФ. Но все равно ближе к выходным в Беларуси станет холоднее еще на несколько градусов.

Также в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды сообщили, что на следующей неделе самыми холодными окажутся именно выходные дни. По данным ECMWF, наиболее холодными сутками окажутся суббота и воскресенье, 21 и 22 июня. В эти дни прогнозируется не выше +14 -+16 градусов, но чуть теплее, на 1 — 2 градуса, будет на западе Беларуси.