«Не выше +16 градусов». Синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу

После этого над территорией северной Европы установится антициклон. При этом антициклон усилит поступление жары в западную Европу, а в Беларусь, увы, из-за него станет поступать еще больше холодного воздуха с севера континента. Однако максимум адвекции будет проходить не через территорию Беларуси, а несколько восточнее — через западные регионы РФ. Но все равно ближе к выходным в Беларуси станет холоднее еще на несколько градусов.