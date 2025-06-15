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Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России

Патриарх Кирилл назвал Калининград духовным форпостом России.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Калининград — не только военный, но и духовный форпост России, что накладывает на его жителей и власти особую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Он напомнил, что Калининград был и остаётся приграничным городом.

«Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, “многие воссташа на нас”, значение Калининградской области возрастает — не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси — это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство — и на всех нас, верующих людей, дорогие мои. Храните веру православную, памятуя о том, что это важно не только для вас и ваших детей, это важно для России, для которой Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным, где живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла наш народ и делала его сильным, несокрушимым», — сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал «Союз».