Патриарх Кирилл отметил важность Калининграда для России

«Но сейчас, в силу того что, как мы молимся в одной из молитв, “многие воссташа на нас”, значение Калининградской области возрастает — не только в военном, стратегическом смысле, но и в духовном. Мы становимся духовным порубежьем Святой Руси — это возлагает особую ответственность и на светские власти, и на духовенство — и на всех нас, верующих людей, дорогие мои. Храните веру православную, памятуя о том, что это важно не только для вас и ваших детей, это важно для России, для которой Калининград является форпостом не только политическим или военным, а форпостом духовным, где живет и укрепляется вера православная, которая на протяжении тысячелетий объединяла наш народ и делала его сильным, несокрушимым», — сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал «Союз».