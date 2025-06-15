Жителя Ростовской области осудили за попытку убить жену

Преступление было совершено в декабре 2024 года, в домовладении на улице Зеленой в поселке Байков. 56-летний мужчина на почве ревности ударил свою 50-летнюю супругу ножом в шею. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина осталась жива только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.