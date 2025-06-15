Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Ростовской области осудили за попытку убить жену

В Ростовской области супруг из ревности ударил жену ножом в шею.

Как создавалась новая Россия

В Ростовской области осудили жителя Зимовниковского района за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

Преступление было совершено в декабре 2024 года, в домовладении на улице Зеленой в поселке Байков. 56-летний мужчина на почве ревности ударил свою 50-летнюю супругу ножом в шею. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина осталась жива только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу в качестве меры пресечения. Позже его приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.