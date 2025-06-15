Жителя Ростовской области осудили за попытку убить жену

В Ростовской области осудили жителя Зимовниковского района за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.
Преступление было совершено в декабре 2024 года, в домовладении на улице Зеленой в поселке Байков. 56-летний мужчина на почве ревности ударил свою 50-летнюю супругу ножом в шею. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина осталась жива только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу в качестве меры пресечения. Позже его приговорили к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.