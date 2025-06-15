«Любят-то не меня, а Жанну Фриске»: друг певицы поделился воспоминаниями о ней

Образ певицы Жанны Фриске не сочетался с внутренней характеристикой звезды. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал друг артистки, продюсер Сергей Тюпаев.
Он рассказал, что познакомился с Фриске в 2010 году в Самаре во время совместной работы (он организовывал ее концерт).
— Мы много общались. Помню, мы с ней сидим, это как раз 2010 год, и я говорю: «Жанн, как у тебя на личном плане?». Она отвечает: «Сереж, есть две квартиры, две машины, а любви-то и нет». Я говорю: «Жанна, как так может быть, если тебя любит каждый второй мужчина?». И она тогда сказала: Любят-то не меня, а Жанну Фриске, — вспоминает продюсер. — Я тогда не понимал, наверное, в силу своего возраста, о чем она говорит, а сквозь годы понял, что, наверное, это некоторая сторона медали медийности человека.
По его мнению, внешний образ певицы не совпадал с внутренним, потому что на самом деле она была очень чутким человеком.
— Для меня это очень близкий, искренний человек, который сильно повлиял на мою жизнь. Она очень нежная, чувственная, чуткая и добрая. Жанна — это такой огонечек спокойствия, который мог разжечь цунами эмоций. Она тот человек, который чисто и искренне читал людей. И она чувствовала душой. Сейчас в нашем мире найти такого человека, наверное, нереально, — подчеркнул собеседник «ВМ».
Жанна Фриске ушла из жизни десять лет назад — 15 июня 2015 года. Она долго боролась со смертельным диагнозом — опухоль головного мозга, но болезнь победила. Как певица жила последние годы — в материале «ВМ».