«Любят-то не меня, а Жанну Фриске»: друг певицы поделился воспоминаниями о ней

— Мы много общались. Помню, мы с ней сидим, это как раз 2010 год, и я говорю: «Жанн, как у тебя на личном плане?». Она отвечает: «Сереж, есть две квартиры, две машины, а любви-то и нет». Я говорю: «Жанна, как так может быть, если тебя любит каждый второй мужчина?». И она тогда сказала: Любят-то не меня, а Жанну Фриске, — вспоминает продюсер. — Я тогда не понимал, наверное, в силу своего возраста, о чем она говорит, а сквозь годы понял, что, наверное, это некоторая сторона медали медийности человека.