Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ

«В столице начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении главного городского выпускного. Он впервые пройдет на одной из знаковых столичных площадок — ВДНХ. Яркий и долгожданный праздник московских школьников состоится в ночь с 27 на 28 июня», — говорится в сообщении.