Начался набор волонтеров на праздник выпускников на ВДНХ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Начался набор волонтеров на городской праздник выпускников на ВДНХ в Москве, волонтеры будут встречать автобусы, сопровождать выпускников на красную дорожку, помогать в прохождении через турникеты и выполнять другие функции, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«В столице начался набор волонтеров, которые будут помогать в проведении главного городского выпускного. Он впервые пройдет на одной из знаковых столичных площадок — ВДНХ. Яркий и долгожданный праздник московских школьников состоится в ночь с 27 на 28 июня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помогать в организации мероприятия будут более 200 добровольцев. Чтобы стать одним из них, необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».