В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося ливня

Напомним, в ночь на 15 июня на Пермь и Пермский округ обрушилась мощная гроза, которая сопровождалась молниями, ливнем, сильным ветром и градом. Несколько улиц краевой столицы оказались затоплены, а в центре города мощный поток воды снёс ограждение и смыл часть газона на улице Ленина.