В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося ливня

Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае из-за приближающегося ливня, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в телеграм-канале «О погоде из первых рук».
По данным метеорологов, с двух часов ночи 15 июня и до конца суток 16 июня в регионе ожидается сильный ливень, а также сильный дождь и град. Осадки выпадут локально, уточняют в ЦГМС.
«Ночью 15 июня очень сильный дождь (52 мм) отметился на МС Большая Соснова», — добавляют метеорологи.
Как уточняет в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, циклон приближается к региону с юга Оренбургской области.
«Его прохождение будет сопровождаться обильными осадками в Пермском крае (в центре и на востоке), а в Свердловской области и соседних юго-восточных районах Пермского края возможны сильные грозы, крупный град, шквалы», — уточняет эксперт.
Напомним, в ночь на 15 июня на Пермь и Пермский округ обрушилась мощная гроза, которая сопровождалась молниями, ливнем, сильным ветром и градом. Несколько улиц краевой столицы оказались затоплены, а в центре города мощный поток воды снёс ограждение и смыл часть газона на улице Ленина.