Мужчину с маленьким ребёнком на руках грубо затолкали в бус, священника швырнули на землю: Действующая по указке властей полиция Кишинева ещё раз показала на чьей она стороне — она защищала ЛГБТ

Марш ЛГБТ в Кишиневе начался со скандала. Полиция не позволяла проводить акцию на проезжей части, так как там движется общественный транспорт. Участники акции-ЛГБТ не хотели подчиняться и вели себя агрессивно.
Кстати, на парад их подвозили на специальных автобусах.
Карабинеры на марше ЛГБТ в Кишинёве уведомили участников, что у тех после решения муниципального совета о запрете ЛГБТ-пропаганды нет права проводить мероприятие и им предлагают компромиссный вариант — пройти запланированным маршрутом, но по тротуарам, где им и обеспечат такую возможность.
В ответ участники лишь кричали «Свобода!» и отказывались подчиниться.
В связи с решением городского собрания, движение общественного транспорта по улице Букурешть не перекрывали, однако подчиниться нормам закона ЛГБТ-активисты отказались.
Противники ЛГБТ* в Кишиневе попытались пройти к месту проведения марша. Им перекрыла дорогу полиция.
Сторонники традиционных ценностей, пытались прорваться через кордоны полиции, но последовали их задержания.
Мужчину с маленьким ребенком на руках полиция грубо заталкивает в бус. Полицейские швырнули священника на землю — такое вот отношение со стороны сотрудников правопорядка.
В то время как в Кишинёве по центральным улицам под охраной многочисленных полицейских двигался гей-парад, представители молодёжного крыла блока «Победа» провели мирный протест против пропаганды ЛГБТ-ценностей.
Участники марша ЛГБТ в Кишиневе не давали проехать троллейбусам с пассажирами.
В итоге они пошли по Щусева и по тротуару.
"Мэр Кишинёва Ион Чебан одержал свою тактическую победу над ЛГБТ-маршем — участников не пустили по улице Букурешть, где изначально планировалось мероприятие, выстроив кордон полиции, которая перенаправила участников на смежные артерии, комментирует romania_ru.
Таким образом выполнено решение муниципального совета о запрете ЛГБТ-пропаганды. При действующем запрете под такие мероприятия не может перекрываться движение общественного транспорта. Потому марш был перемещён с улицы Букурешть на улицу Щусева.
Участники марша заявили, что с запретом мэра не согласны и что тому лучше заняться городской инфраструктурой, чем борьбой с ЛГБТ (правда, как марш помогает инфраструктуре — тоже осталось неизвестным).
Если говорить совсем начистоту, то в Молдове нет никаких ограничений для ЛГБТ — единственное место, где ориентация имеет значение и о ней могут спросить, это когда врач интересуется не связаны ли некоторые проблемы пациента со здоровьем с некоторыми сексуальными наклонностями.
Но в Молдове есть грантососы, осваивающие гранты на ЛГБТ. Вот эти будут бороться. Потому что если не будут — то им придётся идти работать".
Марш ЛГБТ в Кишинёве завершился у входа в парк «Валя Морилор».
"Почему-то традиционно к нетрадиционному маршу не присоединились лучшие люди из правящей партии — Думитру Алайба, Евгений Синкевич и прочие Даны Перчуны с Раду Марианами.
И напрасно, мы считаем.
Время тревожное — нельзя прятаться за электоральными интересами. Да и осенью выборы — в списки кандидатов можно запросто не попасть и куда тогда идти совестливому сандулизу столоваться, харчеваться и грантоваться? Только в ЛГБТ, то есть по основной профессии", иронизирует romania_ru.
Судя по всеми, в итоге представители ЛГБТ остались довольны. "Анжелика Фролов, один из главных бенефициаров освоения грантов на продвижение ЛГБТ в Молдове, заявила, что людей нетрадиционной ориентации в республике куда больше 5%, а значит ЛГБТ-сообщество может создать свою партию и пройти в парламент.
Вперёд, проходите. Должна же PAS в парламенте хоть с кем-то коалицию создать.
Кроме того, участники марша призвали ввести в школах уроки сексуального воспитания и в их рамках объяснять молодому поколению важность прав ЛГБТ. Тоже жирная грантовая тема", уточняет romania_ru.
Гей-парад, прошедший 15 июня в Кишиневе, ещё раз показал, на чьей стороне власть и полиция. Собственно, это было ожидаемо.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Полицейские швырнули священника на землю. Фото: скриншот видео Мужчину с маленьким ребёнком на руках грубо затолкали в бус. Фото: скриншот видео Представители молодёжного крыла блока «Победа» провели мирный протест против пропаганды ЛГБТ-ценностей. Фото: соцсети.