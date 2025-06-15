Мужчину с маленьким ребёнком на руках грубо затолкали в бус, священника швырнули на землю: Действующая по указке властей полиция Кишинева ещё раз показала на чьей она стороне — она защищала ЛГБТ

Если говорить совсем начистоту, то в Молдове нет никаких ограничений для ЛГБТ — единственное место, где ориентация имеет значение и о ней могут спросить, это когда врач интересуется не связаны ли некоторые проблемы пациента со здоровьем с некоторыми сексуальными наклонностями.