В Самаре запустят бесплатные автобусы от Постникова Оврага с 13 по 23 июня

В Самаре изменили схему движения общественного транспорта в связи с ремонтом теплосетей. Из-за этого жителям будут доступны бесплатные автобусы.
Большие ремонтные работы затронут улицу Первомайскую и проспект Ленина. Таким образом до 23 июня на этом участке перекроют движение.
В качестве компенсации для жителей пустят бесплатные автобусы. Транспортом можно будет воспользоваться с остановки «Постников Овраг». Автобусы оттуда будут ходить до Арцыбушевской/Красноармейской и обратно. Интервал движения — 6 минут.
Ранее мы писали о том, что ремонт на Московском шоссе планируется закончить в августе 2025 года.
Также, до 30 сентября в областной столице будут закрыты улицы Дзержинского и Нагорная. Там будут вестись ремонтные работы для подготовки к отопительному сезону 25/26.
До 20 июня будет перекрыта и улица Каховская. Там работают над подключением водоснабжения к одному из капитальных объектов.
Напомним, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону иногда будут отключать горячее водоснабжение в разных точках города. Об этом заранее предупреждают в ресурсоснабжающих организациях.
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