МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы

В ведомстве сообщили, что в 2024-м в стране примерно 71 тысяча белорусов обратились в экзаменационные подразделения ГАИ, чтобы получить водительское удостоверение. С первой попытки сдали теорию 58% кандидатов, прошли практический экзамен с первого раза — 35%. Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков назвал такой уровень получаемых знаний и навыков недостаточным. Заметили также, что и сами будущие водители часто жалуются на качество обучения в автошколах.