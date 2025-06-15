МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы

В Министерстве внутренних дел Беларуси считают необходимым улучшить качество обучения водителей в автошколах, сообщает агентство «Минск-Новости».
В ведомстве сообщили, что в 2024-м в стране примерно 71 тысяча белорусов обратились в экзаменационные подразделения ГАИ, чтобы получить водительское удостоверение. С первой попытки сдали теорию 58% кандидатов, прошли практический экзамен с первого раза — 35%. Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков назвал такой уровень получаемых знаний и навыков недостаточным. Заметили также, что и сами будущие водители часто жалуются на качество обучения в автошколах.
— Все это требует принятия мер для повышения качества оказываемых услуг по подготовке водителей, — подчеркнул глава ГАИ.
В связи с этим МВД предложило определить перечень условий, когда действие сертификата о соответствии учебной организации могут приостановить или отменить. И еще предложили внести изменения в единые программы подготовки водителей. Например, увеличить часы обучения навыкам вождения с 50 до 70, расширить практику использования интерактивных обучающих тренажеров.
Напомним, в апреле ГАИ утвердила новые правила сдачи экзаменов на водительские права в Беларуси. Также ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси.
А еще ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.
Также глава ГАИ предупредил об усиленном контроле и привлечении спецподразделений ДПС в Гомельскую область: «Сложная дорожная обстановка».