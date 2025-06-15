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Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня — с 16 по 18 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°.18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +31+33°.

Прогноз погоды по Алматы

16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.

Прогноз погоды по Шымкенту

16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°.18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°.