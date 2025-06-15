Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 июня

Прогноз погоды по Астане
16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +29+31°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +32+34°.18 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +31+33°.
Прогноз погоды по Алматы
16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +32+34°.
Прогноз погоды по Шымкенту
16 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +38+40°.17 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°.18 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +40+42°.