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Синоптики сказали о жаре до +29 в Беларуси 16 июня

Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +29 градусов на 16 июня, понедельник.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики Белгидромета сказали, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 16 июня, сообщает pogoda.by.

В начале рабочей недели белорусскую погоду станет определять область повышенного атмосферного давления. В понедельник, 16 июня, будет малооблачно и без осадков.

Ветер будет умеренным северо-западного и западного направлений.

В ночные часы температуры будут опускаться до +8 — +14 градусов. Зато днем воздух прогреется до +24 — +29 градусов.

Метеозависимым людям стоит учитывать, что днем атмосферное давление будет слабо падать.

Также синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу: «Не выше +16 градусов».

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про дожди в Беларуси с 16 по 22 июня: «Сухого и жаркого периода не предвидится».

И мы писали, что «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.