Синоптики сказали о жаре до +29 в Беларуси 16 июня

Синоптики Белгидромета сказали, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 16 июня, сообщает pogoda.by.
В начале рабочей недели белорусскую погоду станет определять область повышенного атмосферного давления. В понедельник, 16 июня, будет малооблачно и без осадков.
Ветер будет умеренным северо-западного и западного направлений.
В ночные часы температуры будут опускаться до +8 — +14 градусов. Зато днем воздух прогреется до +24 — +29 градусов.
Метеозависимым людям стоит учитывать, что днем атмосферное давление будет слабо падать.
Также синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу: «Не выше +16 градусов».
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про дожди в Беларуси с 16 по 22 июня: «Сухого и жаркого периода не предвидится».
И мы писали, что «Любэ», Юлия Чичерина и Зара выступят 22 июня в Бресте на бесплатных концертах.