В Иркутской области прошел день памяти первого губернатора Юрия Ножикова

Пятнадцать лет прошло со дня ухода из жизни первого губернатора Приангарья Юрия Абрамовича Ножикова, но его имя до сих пор остается символом справедливости, совести и силы для жителей региона.
15 июня соратники и родные собрались почтить память Юрия Абрамовича у его могилы, а затем у памятника, установленного на улице Сухэ-Батора в Иркутске. Его деятельность в качестве председателя исполнительного комитета областного Совета народных депутатов, главы администрации и первого всенародно избранного губернатора пришлась на сложный переломный период в истории страны.
За время руководства областью Юрий Абрамович проявил себя как решительный защитник народных интересов. Он умел сплотить людей и повести их за собой. Многие его инициативы в социально-экономической и общественно-политической сферах были своевременны в тот период и остаются актуальными по сей день.
Деятельность Юрия Абрамовича Ножикова стала ярким примером того, как один человек может внести значительный вклад в развитие региона, ставя интересы жителей на первое место. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения управленцев Иркутской области.
Напомним, в столице Приангарья начала работу уникальная фотовыставка «Сибиряки в Бразилии», посвященная истории русской диаспоры в Южной Америке. В церемонии открытия приняла участие делегация из города-побратима Кампина-дас-Мисойнс во главе с мэром Карлосом Жустеном.