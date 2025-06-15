Челябинскую область накроет экстремальная жара под 40 градусов

Летняя жара не только радует возможностями купаться и получать красивый загар, но и грозит проблемами со здоровьем. Особенно сложно приходится тем, кому сейчас нужно трудиться на даче, в саду или огороде. Как обезопасить себя в знойную погоду, рассказали специалисты.