Челябинскую область накроет экстремальная жара под 40 градусов

— Вечером 15 июня и во второй половине дня 16 июня в южных районах Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36 градусов и более, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам соблюдать питьевой режим, как можно меньше находиться на открытом солнце и быть осторожными с огнём.
Летняя жара не только радует возможностями купаться и получать красивый загар, но и грозит проблемами со здоровьем. Особенно сложно приходится тем, кому сейчас нужно трудиться на даче, в саду или огороде. Как обезопасить себя в знойную погоду, рассказали специалисты.