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Челябинскую область накроет экстремальная жара под 40 градусов

В ближайшее время на юге Челябинской области ожидается экстремальная жара. Воздух раскалится почти до +40 градусов. Об этом в воскресенье, 15 июня, предупредили в региональном управлении МЧС.

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Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Pchela.News

— Вечером 15 июня и во второй половине дня 16 июня в южных районах Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36 градусов и более, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам соблюдать питьевой режим, как можно меньше находиться на открытом солнце и быть осторожными с огнём.

Летняя жара не только радует возможностями купаться и получать красивый загар, но и грозит проблемами со здоровьем. Особенно сложно приходится тем, кому сейчас нужно трудиться на даче, в саду или огороде. Как обезопасить себя в знойную погоду, рассказали специалисты.