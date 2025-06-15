Под Омском нашли останки неизвестного животного

Как стало известно «СуперОмску», туристы обратили внимание на кости неизвестного им животного в толще породы на крутом берегу Иртыша у села Серебряное Горьковского района под Омском. На фотографии с места можно увидеть две кости и челюсть. Судя по строению зубов, речь может идти о травоядном. Впрочем, к какому временному периоду принадлежат биологические артефакты, установить пока что не удалось.