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Под Омском нашли останки неизвестного животного

Кости неизвестного животного обнаружены на высоком берегу Иртыша у селя Серебряное.

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Источник: «СуперОмск»

Как стало известно «СуперОмску», туристы обратили внимание на кости неизвестного им животного в толще породы на крутом берегу Иртыша у села Серебряное Горьковского района под Омском. На фотографии с места можно увидеть две кости и челюсть. Судя по строению зубов, речь может идти о травоядном. Впрочем, к какому временному периоду принадлежат биологические артефакты, установить пока что не удалось.

Останки обнажены на территории геологического объекта с условным географическим обозначением «Провал земли», на глубине около 50 метров от поверхности коренного берега.