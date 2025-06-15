В Свердловской области температура днем опустится до +17° в середине недели

В Уральском Гидрометцентре подчеркнули, что перед похолоданием в восточных районах Свердловской области температура воздуха 16 июня поднимется до +31°. «Циклон с Европейской территории России поднимается на северо-восток, вынося в передней части тепло с Ближнего Востока. Ожидаются грозы, град, шквалистый ветер. Интенсивные осадки со второй половины дня 15 июня вероятны на севере и кое-где на западе Свердловской области», — добавили синоптики. Согласно данным Уральского Гидрометцентра: