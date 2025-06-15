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Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше

Результат в прыжках в высоту стал лучшим достижением Сафины Садуллаевой в этом сезоне.

Как создавалась новая Россия

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева одержала победу на международном турнире по легкой атлетике в польском городе Белосток, сообщает пресс-служба НОК.

Она оставила позади соперниц из Польши и Украины.

«Соревнования бронзовой категории проходили в рамках календаря Всемирной федерации легкой атлетики. В них приняла участие представительница сборной Узбекистана Сафина Садуллаева, завоевавшая золотую медаль», — говорится в сообщении.

В прыжках в высоту Садуллаева показала результат 1,90 метра, что стало ее лучшим достижением в нынешнем сезоне, добавили в пресс-службе.

Победительницы.

Золото

Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1,90 м.

Серебро

Катерина Табашник (Украина) — 1,87 м.

Бронза

Виктория Мясо (Польша) — 1,84 м.