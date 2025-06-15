Легкая атлетика: спортсменка из Узбекистана завоевала золото в Польше

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева одержала победу на международном турнире по легкой атлетике в польском городе Белосток, сообщает пресс-служба НОК.
Она оставила позади соперниц из Польши и Украины.
«Соревнования бронзовой категории проходили в рамках календаря Всемирной федерации легкой атлетики. В них приняла участие представительница сборной Узбекистана Сафина Садуллаева, завоевавшая золотую медаль», — говорится в сообщении.
В прыжках в высоту Садуллаева показала результат 1,90 метра, что стало ее лучшим достижением в нынешнем сезоне, добавили в пресс-службе.
Победительницы.
Золото
Сафина Садуллаева (Узбекистан) — 1,90 м.
Серебро
Катерина Табашник (Украина) — 1,87 м.
Бронза
Виктория Мясо (Польша) — 1,84 м.