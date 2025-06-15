Портал «Работа России» опубликовал рейтинги трудоустройства выпускников

Учебное заведение, которое готовит специалистов сразу по нескольким направлениям, есть сразу в нескольких рейтингах. В министерстве объяснили, что позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплате выпускников на второй год после выпуска. Продолжающие очное обучение, беременные женщины или воспитывающие детей до трех лет, а также россияне с инвалидностью I группы не учитываются при расчете уровня трудоустройства.