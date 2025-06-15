Региональные вузы заняли лидирующие места в рейтингах трудоустройства

Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале «Работа России». Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска.