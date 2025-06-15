Был в гостях у бабушки: почему пятилетний мальчик в Ленобласти резко впал в кому

В Ленинградской области пятилетний мальчик внезапно впал в кому. 12 июня родители после прогулки отвезли сына к бабушке. Там у ребенка случился приступ: ему резко стало плохо. В машине скорой помощи мальчик потерял сознание и впал в кому. Позднее врачам удалось вывести его из этого состояния. Однако причина приступа неясна до сих пор — анализы ребенка чистые. Почему пятилетний мальчик мог вдруг впасть в кому, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
По мнению врача-невролога, руководителя реабилитационного центра «Доверие» Александра Комарова, без причины впасть в кому ребенок не может.
— Если только у него не было какого-то преморбидного состояния, когда системы организма резко ослабевают из-за предболезненного состояния, — отметил доктор.
Существует три основных причины, по которым ребенок мог впасть в кому, рассказал врач. Самая простая — сахарный диабет. И здесь могло быть два сценария:
либо гипогликемическая кома — когда сахар в крови резко падает;либо диабетический кетоацидоз — когда, наоборот, уровень сахара в крови сильно повышается и ацетон вызывает отек головного мозга и развитие комы.
Вторая вероятная причина — это нарушение мозгового кровообращения: либо разрыв аневризмы, либо ишемия, продолжил специалист.
Девочку убило током в фонтане в Белгородской области: чем опасны контактные фонтаны.
— Третий вариант — спровоцировать кому могло инфекционное заболевание, которое началось за неделю или за пять дней до развития инцидента. Потому что у любой инфекции есть инкубационный период, затем начинается стадия клинических проявлений, среди которых возможна и потеря сознания. Допустим, если на даче человека укусил клещ, синдром вирусного клещевого энцефалита разовьется через 10 дней, и в этот момент человек может впасть в кому, — пояснил Комаров.
Также острые кишечные инфекции у детей могут вызвать потерю сознания из-за болевого синдрома либо из-за интоксикации организма вследствие сальмонеллеза или амебиаза, сообщил врач.
— Детский организм достаточно восприимчив к инфекциям, и он тут же дает ответную реакцию в виде рвоты, диареи и потери сознания. Это их защитная реакция, — подчеркнул доктор. — Тот же самый глубокий обморок мог быть в том числе и от перегревания или переутомления.
В числе дополнительных, более редких вариантов возникновения комы у ребенка могут быть:
сердечно-сосудистые проблемы;проблемы с кровообращением.
— Но в случае с мальчиком из Ленобласти, вероятнее всего, речь идет либо о коме вследствие интоксикации, сахарного диабета или сосудистых изменений, — заключил Комаров.
При этом, как сообщают СМИ, продукты, которые ел ребенок, были качественными. Семья малыша на учете не состоит и считается благополучной.
Режиссер Тигран Кеосаян находится в коме уже несколько месяцев. Однако его близкие и врачи не теряют надежды на его спасение. 13 июня его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что живет надеждой на выздоровление мужа. Ранее она сообщила, что режиссер начал реагировать на прикосновения и звуки. Есть ли у Кеосаяна шанс выйти из комы после клинической смерти, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.