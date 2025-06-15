Был в гостях у бабушки: почему пятилетний мальчик в Ленобласти резко впал в кому

В Ленинградской области пятилетний мальчик внезапно впал в кому. 12 июня родители после прогулки отвезли сына к бабушке. Там у ребенка случился приступ: ему резко стало плохо. В машине скорой помощи мальчик потерял сознание и впал в кому. Позднее врачам удалось вывести его из этого состояния. Однако причина приступа неясна до сих пор — анализы ребенка чистые. Почему пятилетний мальчик мог вдруг впасть в кому, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.