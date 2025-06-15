Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в отрасли информационных технологий среди колледжей с малым количеством выпускников занял Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики Луганской Народной Республики, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов.
Рейтинг трудоустройства выпускников колледжей в области информационных технологий среди колледжей с количеством выпускников ниже медианы возглавил Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики, который находится в Луганской Народной Республике.
Колледж обучает не только специалистов по информационным системам и программированию, но и бухгалтеров, экономистов, сварщиков, поваров, технологов и так далее. Учебное заведение заключило соглашение о сотрудничестве более чем с 20 работодателями республики.
Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале «Работа России». Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска.
Рейтингование колледжей проводится по 24 приоритетным отраслям экономики и пяти ведомственным группам колледжей — например, колледжи-интернаты для инвалидов. Учреждения с численностью выпускников ниже медианного значения выделены в отдельную группу.