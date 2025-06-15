МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела.
Заявление зарегистрировал 183-м судебным участком западного района Москвы. Беседу назначили на 19 июня.
Широкую известность актер получил после роли в фильме «Бумер». Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова» и многие другие.
Мерзликин десять лет до 2011 года состоял в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна.
В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.