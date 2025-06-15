Мерзликин подал на развод

Широкую известность актер получил после роли в фильме «Бумер». Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова» и многие другие.