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Мерзликин подал на развод

Мерзликин подал заявление о расторжении брака в мировой суд.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актер Андрей Мерзликин подал на развод, следует из карточки дела.

Заявление зарегистрировал 183-м судебным участком западного района Москвы. Беседу назначили на 19 июня.

Широкую известность актер получил после роли в фильме «Бумер». Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе «Брестская крепость», «И снова здравствуйте», «Триггер», «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело Черкасова» и многие другие.

Мерзликин десять лет до 2011 года состоял в труппе Театра под руководством Армена Джигарханяна.

В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.