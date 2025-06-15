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В аэропортах Татарстана сняли ограничения

Ранее было задержано несколько рейсов.

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Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прилёт и вылет. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В течение дня 15 июня было задержано несколько рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные утром во время атаки БПЛА. Из-за закрытия аэропортов три самолета приземлились на запасных аэродромах. Пассажирские лайнеры, следовавшие из Бишкека и Новокузнецка в Казань, приземлились в аэропорту Самары, в то время как рейс из Москвы направился в Нижний Новгород.

Напомним, что утром 15 июня было объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения.

Также стало известно, что обломки сбитого в Елабужском районе БПЛА упали на КПП предприятия. Один человек погиб.