В аэропортах Татарстана сняли ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прилёт и вылет. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В течение дня 15 июня было задержано несколько рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные утром во время атаки БПЛА. Из-за закрытия аэропортов три самолета приземлились на запасных аэродромах. Пассажирские лайнеры, следовавшие из Бишкека и Новокузнецка в Казань, приземлились в аэропорту Самары, в то время как рейс из Москвы направился в Нижний Новгород.
Напомним, что утром 15 июня было объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения.
Также стало известно, что обломки сбитого в Елабужском районе БПЛА упали на КПП предприятия. Один человек погиб.