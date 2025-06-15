В аэропортах Татарстана сняли ограничения

В течение дня 15 июня было задержано несколько рейсов. Причиной стали временные ограничения, введенные утром во время атаки БПЛА. Из-за закрытия аэропортов три самолета приземлились на запасных аэродромах. Пассажирские лайнеры, следовавшие из Бишкека и Новокузнецка в Казань, приземлились в аэропорту Самары, в то время как рейс из Москвы направился в Нижний Новгород.