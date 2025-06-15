Милиция сказала белорусам, что делать, если заблудился в лесу

Так, не надо поддаваться панике и сразу следует позвонить в МЧС или милицию по номерам 101 и 102. После звонка в спецслужбы заряд на телефоне надо экономить. Передвигаясь в лесу, нужно оставлять метки: кусочки ткани на ветках, заломы. И обязательно нужно прислушиваться, нет ли поблизости дороги или ЛЭП.