Милиция сказала белорусам, что делать, если заблудился в лесу

В милиции сказала белорусам, как не потеряться в лесу, и что делать, если заблудились, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могоблисполкома.
Правоохранители сказали белорусам, что не потеряться в лесу помогут простые рекомендации. Прежде всего, отправляясь в лес нужно сказать родным о планируем маршруте и взять с собой напарника. На грибнике должен быть сигнальный жилет и яркая одежда, чтобы его было хорошо видно с воздуха.
Также будет не лишним, ходя по лесу, запоминать ориентиры: поваленные деревья, камни, столбы, чтобы ориентироваться на местности.
В рюкзаке с собой должен быть заряженный телефон, фонарик, спички в непромокаемой упаковке, вода, нож, полиэтилен на случай дождя.
— Есть также определенный алгоритм, что делать, если вы заблудились в лесу, — рассказал старший участковый инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции УВД Бобруйского горисполкома Андрей Воробей.
Так, не надо поддаваться панике и сразу следует позвонить в МЧС или милицию по номерам 101 и 102. После звонка в спецслужбы заряд на телефоне надо экономить. Передвигаясь в лесу, нужно оставлять метки: кусочки ткани на ветках, заломы. И обязательно нужно прислушиваться, нет ли поблизости дороги или ЛЭП.
При этом потерявшись, не надо кружить, но двигаться в одном направлении, выбрав за ориентир солнце или мох на северной стороне деревьев.
Если ночь застала в лесу, следует развести костер, а перед уходом обязательно потушить его.
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