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В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО

В Ярославле открыли памятник «Во имя жизни» погибшим участникам СВО.

Как создавалась новая Россия

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Памятник погибшим участникам специальной военной операции «Во имя жизни» открыли в воскресенье в Ярославле, сообщает правительство Ярославской области.

Как собощает правительство, церемония открытия памятника состоялась в воскресенье на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Участие в церемонии приняли представители фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем», органов власти области и города, руководители правоохранительных органов, командование и военнослужащие Ярославского гарнизона. Представители Ярославской епархии освятили монумент.

«Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях — наши приоритетные задачи. Наряду с государственными видами помощи действует комплекс региональных», — цитирует губернатора региона Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.

По данным областного правительства, памятник «Во имя жизни» открыт на средства фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем», который устанавливает военные мемориалы в разных регионах РФ для сохранения памяти о героях и участниках специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач.

Памятник в Ярославле представляет собой скульптурную композицию в виде солдата, держащего за руку маленькую девочку, на гранитном постаменте.

«Мемориал символизирует стойкость и самопожертвование, проявленные в ходе СВО российскими солдатами, подвиг военнослужащих, которые сражались за свободу и независимость Донбасса. Он также отражает надежду на мирное будущее и напоминание о том, как важно беречь мир и не допускать новых войн», — говорится в сообщении.