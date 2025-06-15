В Ярославле открыли памятник погибшим участникам СВО

«Мемориал символизирует стойкость и самопожертвование, проявленные в ходе СВО российскими солдатами, подвиг военнослужащих, которые сражались за свободу и независимость Донбасса. Он также отражает надежду на мирное будущее и напоминание о том, как важно беречь мир и не допускать новых войн», — говорится в сообщении.