В Сочи включили оповещение о непогоде.

Жителей и гостей курорта информируют о штормовом предупреждении и сильных осадках, которые ожидаются в ближайшие три дня.
«На территории Сочи и ФТ Сириус 15, 16 и 17 июня ожидаются ливни с грозой и градом, ветер до 18 метров в секунду. На реках — подъемы уровней воды, в горах возможны сходы селей. На участке Магри — Веселое — формирование смерчей», — говорится в сообщении.
Тем временем Сочи в воскресенье уже подтопило. В местных пабликах опубликованы кадры, на которых видны залитые после дождя улицы.