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В Сочи включили оповещение о непогоде

В Сочи включили оповещение о непогоде.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 89% 757 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Жителей и гостей курорта информируют о штормовом предупреждении и сильных осадках, которые ожидаются в ближайшие три дня.

«На территории Сочи и ФТ Сириус 15, 16 и 17 июня ожидаются ливни с грозой и градом, ветер до 18 метров в секунду. На реках — подъемы уровней воды, в горах возможны сходы селей. На участке Магри — Веселое — формирование смерчей», — говорится в сообщении.

Тем временем Сочи в воскресенье уже подтопило. В местных пабликах опубликованы кадры, на которых видны залитые после дождя улицы.