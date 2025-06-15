В Сочи включили оповещение о непогоде.

«На территории Сочи и ФТ Сириус 15, 16 и 17 июня ожидаются ливни с грозой и градом, ветер до 18 метров в секунду. На реках — подъемы уровней воды, в горах возможны сходы селей. На участке Магри — Веселое — формирование смерчей», — говорится в сообщении.