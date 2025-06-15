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В Уфе задержали восьмерых нетрезвых водителей

Стали известны результаты массовых проверок водителей в Уфе.

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Источник: Комсомольская правда

В Уфе подвели итоги массовых рейдов. Сотрудники ГАИ вышли в эти выходные для поисков водителей, решившихся сесть за руль в нетрезвом состоянии.

За время проведения спецоперации инспекторы проверили 250 машин. Оказалось, что восемь человек водили авто в нетрезвом состоянии.

— Общее количество составленных административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения превысило 30, — добавили в ГАИ.

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