За годы правления ПАС Молдову покинули более 200 тысяч человек: Власть заявляет, что ей нужно еще четыре года, чтобы завершить начатое — опустошить страну

На 1 января 2021 года, когда Санду начала свой первый мандат, население составляло 2626586 человек. Соответственно, далее: на 1 января 2022 года — 2565030 человек, на 1 января 2023 года — 2492278 человек, на 1 января 2024 года — 2423287 человек.