"Национальное бюро статистики опубликовало цифру постоянного населения Молдовы по состоянию на 1 января 2025 года — 2381300 человек. Постоянно проживающими в стране считаются лица, находящиеся на ее территории в последние 12 месяцев.
Эта цифра дает возможность понять, на сколько уменьшилось население Молдовы за первый срок президентства Майи Санду, — пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
На 1 января 2021 года, когда Санду начала свой первый мандат, население составляло 2626586 человек. Соответственно, далее: на 1 января 2022 года — 2565030 человек, на 1 января 2023 года — 2492278 человек, на 1 января 2024 года — 2423287 человек.
Таким образом, за первый срок президентства Санду население Молдовы сократилось на 245286 человек, или примерно на 10%.
По данным официальной статистики, за эти четыре года в Молдове родилось 104109 человек, умерло 148952 человека. Превышение смертности над рождаемостью составило 44843 человека.
Разница между общим сокращением населения и превышением смертности над рождаемости — это эмиграция: Молдову за первую каденцию Санду покинуло 200443 человека.
Санду и ее партия PAS говорят, что им нужно еще четыре года, чтобы завершить начатое. Если их начало — это минус четверть миллиона жителей Молдовы, то каким же будет завершение?".
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