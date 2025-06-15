Депутат Госдумы примет участие в губернаторских выборах на Дону

Донские коммунисты выдвинули кандидатом на должность губернатора Ростовской области Евгения Бессонова. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Такое решение было принято во время четвертого этапа отчетно-выборной конференции Ростовского областного отделения КПРФ. По итогам тайного голосования, большинство делегатов избрало кандидатом своего первого секретаря, депутата Госдумы и члена президиума Центральной контрольной комиссии партии Евгения Бессонова.
Ранее о намерении участвовать в выборах заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, представляющий партию «Единая Россия». А члены ЛДПР выдвинули своим кандидатом лидера фракции в донском парламенте Дениса Фраш.
Напомним, что выборы губернатора состоятся в Ростовской области 14 сентября 2025 года в единый день голосования.