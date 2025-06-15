Депутат Госдумы примет участие в губернаторских выборах на Дону

Такое решение было принято во время четвертого этапа отчетно-выборной конференции Ростовского областного отделения КПРФ. По итогам тайного голосования, большинство делегатов избрало кандидатом своего первого секретаря, депутата Госдумы и члена президиума Центральной контрольной комиссии партии Евгения Бессонова.