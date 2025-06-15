Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы примет участие в губернаторских выборах на Дону

Депутат Госдумы планирует участвовать в выборах на пост губернатора Ростовской области.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Донские коммунисты выдвинули кандидатом на должность губернатора Ростовской области Евгения Бессонова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Такое решение было принято во время четвертого этапа отчетно-выборной конференции Ростовского областного отделения КПРФ. По итогам тайного голосования, большинство делегатов избрало кандидатом своего первого секретаря, депутата Госдумы и члена президиума Центральной контрольной комиссии партии Евгения Бессонова.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, представляющий партию «Единая Россия». А члены ЛДПР выдвинули своим кандидатом лидера фракции в донском парламенте Дениса Фраш.

Напомним, что выборы губернатора состоятся в Ростовской области 14 сентября 2025 года в единый день голосования.