Ученые сказали о сильной вспышке на Солнце, обещав еще две — что ждать белорусам

Ученые сообщили о том, что сильная вспышка произошла на Солнце 15 июня и продолжалась 18 минут. Подробнее о космическом явлении белорусам и другим жителям Земли рассказали в Институте прикладной геофизики.
Так, примерно в 02.00 ночи по минскому времени ученые зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности.
— Зарегистрирована вспышка M6.8 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4105 (S16W74), ее продолжительность составила 18 минут, — прокомментировали специалисты.
При этом ученые обратили внимание на то, что произошедшая 15 июня вспышка на Солнце на данный момент стала самой мощной в июне. К счастью, она не опасна для Земли.
В целом, в Институте прикладной геофизики указали на увеличение вспышечной активности на Солнце в последнее время. И спрогнозировали новые вспышки.
— В ближайшие двое суток с вероятностью почти 100% возможны новые вспышки уровня M. Существует вероятность около 20% и вспышек высшего X класса, — уточнили в институте.
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