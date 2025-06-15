Спрей или целебное молчание: опасен ли народный метод Баскова для лечения горла

Певец Николай Басков поделился необычным способом лечения больного горла. По его словам, он уезжает на Телецкое озеро, молчит 36 часов, наблюдает за природой и больше ничего не делает. Артист также признался, что предпочитает народные методы лечения, считая «бабушкины рецепты» более эффективными, чем аптечные препараты. Не опасен ли такой метод лечения горла, особенно для певца, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что этот способ лечения называется «голосоречевая гигиена».
— Такой метод снимает напряжение голосовых связок и голосового аппарата. И понятно, если человек находится в некоем уединении и у него нет собеседников — говорить не с кем. Поэтому молчание — лучший инструмент, который восстанавливает голосовые связки. Уходят отек, напряжение, воспаление (если оно есть). И постепенно голос приходит в норму. Об этой методике знают все певцы, дикторы и те, кто работает голосом, — отметил доктор.
В организме человека есть надгортанник, который закрывает вход в гортань каждый раз, когда в рот попадают пища, вода, напитки, в том числе и растворы для полоскания, пояснил специалист:
— Поэтому, когда мы полоскаем горло или пытаемся оросить его спреем, раствор остается на уровне ротоглотки и в гортаноглотку не попадает. Соответственно, лучшее, что может сделать человек в этом состоянии, — голосовой покой.
По мнению лора, Николай Басков и другие певцы делают совершенно правильно.
— Все-таки профессионалы знают, когда они уже голос надорвали, есть сильное воспаление, которое требует врачебного внимания и лечебных процедур. Поэтому певец делает все правильно, — заверил доктор.
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