Спрей или целебное молчание: опасен ли народный метод Баскова для лечения горла

— Такой метод снимает напряжение голосовых связок и голосового аппарата. И понятно, если человек находится в некоем уединении и у него нет собеседников — говорить не с кем. Поэтому молчание — лучший инструмент, который восстанавливает голосовые связки. Уходят отек, напряжение, воспаление (если оно есть). И постепенно голос приходит в норму. Об этой методике знают все певцы, дикторы и те, кто работает голосом, — отметил доктор.