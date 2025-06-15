Астана готовится к визиту Си Цзиньпина и саммиту «Центральная Азия — Китай»

Кроме того, в городе заметно усилены меры безопасности. По наблюдениям, в административно-деловом центре увеличено количество сотрудников полиции и патрульных экипажей. В ряде районов ограничено движение транспорта, а также возможны временные перекрытия некоторых участков дорог.