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Астана готовится к визиту Си Цзиньпина и саммиту «Центральная Азия — Китай»

В столице Казахстана идет активная подготовка к предстоящему визиту Председателя КНР Си Цзиньпина и проведению саммита «Центральная Азия — Китай», который состоится в ближайшие дни, передает ИА El.kz.

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Источник: EL.kz

В столице Казахстана идет активная подготовка к предстоящему визиту Председателя КНР Си Цзиньпина и проведению саммита «Центральная Азия — Китай», который состоится в ближайшие дни, передает ИА El.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт № 1.

На левом берегу Астаны размещаются государственные флаги Казахстана и Китая, а также символика предстоящего саммита. Украшение улиц придает городу торжественный и официальный вид в преддверии значимого международного события.

Кроме того, в городе заметно усилены меры безопасности. По наблюдениям, в административно-деловом центре увеличено количество сотрудников полиции и патрульных экипажей. В ряде районов ограничено движение транспорта, а также возможны временные перекрытия некоторых участков дорог.

Ожидается, что визит лидера Китая и проведение саммита укрепят стратегическое партнерство между странами и станут важной вехой в развитии регионального сотрудничества. В повестке форума — вопросы торговли, транспортной логистики, энергетики и цифровой экономики.

Напомним, Си Цзиньпин посетит Казахстан 16—17 июня, в столице пройдут ключевые переговоры и саммит «Центральная Азия — Китай». К слову, недавно в Астане представили казахское издание книги Си Цзиньпина о государственном управлении.