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«Всего около +4». Синоптики предупредили белорусов об ощутимом похолодании на неделе с 16 по 22 июня

Синоптики сказали о похолодании до +4 в Беларуси на неделе с 16 по 22 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, что в Беларуси на неделе с 16 по 22 июня сильно опустятся температуры, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Ранее синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу: «Не выше +16 градусов».

Погодная модель Wxcharts, являющаяся интерактивным аналитиком глобальных метеорологических данных, отображая прогнозы различных погодных моделей, уточнила прогноз на неделю с 16 по 22 июня.

Так, согласно данным канадской погодной модели, белорусам стоит подготовиться к похолоданию до +4 градусов. Такой холодной может оказаться ночь с пятницы на субботу, с 20 на 21 июня.

— Канадская модель рассчитывает всего около +4 градусов по востоку Беларуси, — сообщили в телеграм-канале.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про дожди в Беларуси с 16 по 22 июня: «Сухого и жаркого периода не предвидится».

Пока же синоптики сказали о жаре до +29 в Беларуси 16 июня.

Также ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце, обещав еще две, — что ждать белорусам.