«Всего около +4». Синоптики предупредили белорусов об ощутимом похолодании на неделе с 16 по 22 июня

Синоптики сказали, что в Беларуси на неделе с 16 по 22 июня сильно опустятся температуры, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Ранее синоптики предупредили белорусов о похолодании из-за циклона, смещающегося со Скандинавии на Волгу: «Не выше +16 градусов».
Погодная модель Wxcharts, являющаяся интерактивным аналитиком глобальных метеорологических данных, отображая прогнозы различных погодных моделей, уточнила прогноз на неделю с 16 по 22 июня.
Так, согласно данным канадской погодной модели, белорусам стоит подготовиться к похолоданию до +4 градусов. Такой холодной может оказаться ночь с пятницы на субботу, с 20 на 21 июня.
— Канадская модель рассчитывает всего около +4 градусов по востоку Беларуси, — сообщили в телеграм-канале.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про дожди в Беларуси с 16 по 22 июня: «Сухого и жаркого периода не предвидится».
Пока же синоптики сказали о жаре до +29 в Беларуси 16 июня.
Также ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце, обещав еще две, — что ждать белорусам.